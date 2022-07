Gruppo Volkswagen - Diess lascia con conti in chiaroscuro (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Gruppo Volkswagen non ha spiegato i motivi alla base della decisione di defenestrare l'amministratore delegato Herbert Diess e di sostituirlo con il numero uno della Porsche, Oliver Blume. La stampa tedesca ha attribuito l'avvicendamento a diverse cause, ma non è da escludere che l'uscita di Diess sia legata anche all'insoddisfazione degli azionisti per performance finanziarie solo a prima vista brillanti: infatti, il primo semestre mostra indicatori tutti in crescita, anche a doppia cifra, ma dai dati del secondo trimestre emergono diversi segnali negativi. La semestrale. Vediamo, innanzitutto, le principali voci dei primi sei mesi dell'anno. Le consegne hanno subito una contrazione del 22,2% a 3,87 milioni di unità, ma il miglioramento del mix di prezzo e prodotto, legato sostanzialmente alle forti performance dei ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilnon ha spiegato i motivi alla base della decisione di defenestrare l'amministratore delegato Herberte di sostituirlo con il numero uno della Porsche, Oliver Blume. La stampa tedesca ha attribuito l'avvicendamento a diverse cause, ma non è da escludere che l'uscita disia legata anche all'insoddisfazione degli azionisti per performance finanziarie solo a prima vista brillanti: infatti, il primo semestre mostra indicatori tutti in crescita, anche a doppia cifra, ma dai dati del secondo trimestre emergono diversi segnali negativi. La semestrale. Vediamo, innanzitutto, le principali voci dei primi sei mesi dell'anno. Le consegne hanno subito una contrazione del 22,2% a 3,87 milioni di unità, ma il miglioramento del mix di prezzo e prodotto, legato sostanzialmente alle forti performance dei ...

