"Siamo assolutamente contrari a estendere ad altre federazioni la mutualità generata dai diritti tv della Serie A. Vogliamo enfatizzare quando detto ieri da Mauro Balata. Un conto è la mutualità di ...

Gravina, sarebbe saccheggio ampliare mutualità su diritti tv Ho grandi perplessità, mi auguro che prossimo decreto, che conterrà correttivi alla legge delega - ha sottolineato Gravina - prenda in considerazione abrogazione di questa norma fuori da ogni logica". C'è troppo nervosismo nelle squadre di Serie A Cosa sarebbe successo se non fosse stato presente il team manager Marco Pellegri a dividerli ... Il calcio non ha mai avuto tanto appeal', le parole del Presidente della Figc Gabriele Gravina poche ore ... La Sicilia Gravina, sarebbe saccheggio ampliare mutualità su diritti tv "Siamo assolutamente contrari a estendere ad altre federazioni la mutualità generata dai diritti tv della Serie A. Vogliamo enfatizzare quando detto ieri da Mauro Balata. (ANSA) ... Gravina annuncia, "stop alle multiproprietà" ROMA, 28 LUG - "E' stata sancita la fine delle multiproprietà nel calcio italiano. Abbiamo ricevuto nelle ultime settimane la proposta di Napoli e Bari di abbandonare qualsiasi controversia legale in ... Ho grandi perplessità, mi auguro che prossimo decreto, che conterrà correttivi alla legge delega - ha sottolineato- prenda in considerazione abrogazione di questa norma fuori da ogni logica".Cosasuccesso se non fosse stato presente il team manager Marco Pellegri a dividerli ... Il calcio non ha mai avuto tanto appeal', le parole del Presidente della Figc Gabrielepoche ore ... Gravina, sarebbe saccheggio ampliare mutualità su diritti tv "Siamo assolutamente contrari a estendere ad altre federazioni la mutualità generata dai diritti tv della Serie A. Vogliamo enfatizzare quando detto ieri da Mauro Balata. (ANSA) ...ROMA, 28 LUG - "E' stata sancita la fine delle multiproprietà nel calcio italiano. Abbiamo ricevuto nelle ultime settimane la proposta di Napoli e Bari di abbandonare qualsiasi controversia legale in ...