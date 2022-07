Gravina: «Bari e Napoli hanno abbandonato le controversie legale sulle multiproprietà» (Di giovedì 28 luglio 2022) Il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale di oggi, ha parlato della proroga concessa per le multiproprietà nel mondo del calcio italiano «È stata sancita la fine delle multiproprietà nel calcio italiano. Abbiamo ricevuto nelle ultime settimane la proposta di Napoli e Bari di abbandonare qualsiasi controversia legale in corso purché venga spostata in avanti dal 2024/25 all’inizio del campionato 2028/29 l’entrata in vigore della norma transitoria. Il Consiglio ha approvato all’unanimità» Il presidente della Figc ha poi parlato della lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, relativa alla candidatura per l’organizzazione del campionato europeo 2032 nel quale è stato evidenziato il termine del 16 dicembre 2022 per la presentazione di un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Il numero uno della Figc, Gabriele, al termine del consiglio federale di oggi, ha parlato della proroga concessa per lenel mondo del calcio italiano «È stata sancita la fine dellenel calcio italiano. Abbiamo ricevuto nelle ultime settimane la proposta didi abbandonare qualsiasi controversiain corso purché venga spostata in avanti dal 2024/25 all’inizio del campionato 2028/29 l’entrata in vigore della norma transitoria. Il Consiglio ha approvato all’unanimità» Il presidente della Figc ha poi parlato della lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, relativa alla candidatura per l’organizzazione del campionato europeo 2032 nel quale è stato evidenziato il termine del 16 dicembre 2022 per la presentazione di un ...

