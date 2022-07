telodogratis : Gp Ungheria, Verstappen: ‘Qui sarà dura, Ferrari favorita’ - infoitsport : SNAI – F1: GP d’Ungheria, in quota è riscatto Ferrari , Leclerc favorito a 2,00, Verstappen insegue a 2,50 - infoitsport : F1: Ungheria; si ripete duello Leclerc-Verstappen - infoitsport : F1, Verstappen: 'Ungheria favorevole alle Ferrari, ma lotteremo' - infoitsport : F.1 sbarca in Ungheria, Verstappen 'Ferrari forte, sarà dura' -

Così Maxin vista dell'ultimo Gp prima dello stop estivo della Formula 1 ma il leader del mondiale conta sulle condizioni meteo variabili inper darsi qualche chance in più: "Non ...Così l'olandese della Red Bull campione del mondo in carica Maxalla vigilia della tre giorni del Gran Premio d'sul circuito dell' Hungaroring , situato a poco più di 20 km da ...Ultimo gran premio prima della sosta estiva, Sainz 'Ci crediamo finché sarà possibile' BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - La Formula 1 non si ferma ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...