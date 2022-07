Governo: verso Cdm alle 15 (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi nel pomeriggio, alle 15. Sul tavolo sono attesi i decreti attuativi della riforma della giustizia civile, un tassello fondamentale per gli obiettivi da raggiungere entro fine anno per il Pnrr. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi nel pomeriggio,15. Sul tavolo sono attesi i decreti attuativi della riforma della giustizia civile, un tassello fondamentale per gli obiettivi da raggiungere entro fine anno per il Pnrr.

