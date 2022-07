Governo: Salvini, 'ombre russe dietro crisi? Fesserie' (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Fesserie, sono Fesserie. Io ho lavorato e lavoro per la pace, contro una guerra che sta provocando morti e problemi economici per tutti". Così il leader della Lega Matteo Salvini, ai microfoni di Radio24, risponde a chi gli domanda di un retroscena, oggi su La Stampa, circa presunti contatti tra il suo consulente Antonio Capuano e funzionari dell'ambasciata russa a fine maggio per avere informazioni riguardo al sostegno al Governo Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - ", sono. Io ho lavorato e lavoro per la pace, contro una guerra che sta provocando morti e problemi economici per tutti". Così il leader della Lega Matteo, ai microfoni di Radio24, risponde a chi gli domanda di un retroscena, oggi su La Stampa, circa presunti contatti tra il suo consulente Antonio Capuano e funzionari dell'ambasciata russa a fine maggio per avere informazioni riguardo al sostegno alDraghi.

elio_vito : Salvini è stato al governo per quasi tutta la legislatura, prima con Conte, poi con Draghi ma fa campagna elettoral… - matteosalvinimi : Salvini e la Lega al governo? Per il compagno De Benedetti sarebbe “orripilante”. Addirittura, orripilanteeehhh??. I… - borghi_claudio : Radio migrante internascional terrorizzata per il futuro arrivo di Salvini al governo. OTTIMO. - BrunoTrillini : RT @udogumpel: I conti di #Salvini e Co al governo: „I soldi per azzerare la Fornero ci sono, quelli della flat tax li prendiamo con la pac… - Franco30554674 : Tra lui e la Meloni non c'è scampo. Rassegniamoci ad un futuro di merda. -