Governo: iniziato il Cdm a P.Chigi (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - E' iniziato, con una ventina di minuti di ritardo, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo ci sono anche i decreti attuativi della riforma della giustizia civile, un tassello fondamentale per gli obiettivi da raggiungere entro fine anno per il Pnrr. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - E', con una ventina di minuti di ritardo, il Consiglio dei ministri a Palazzo. Sul tavolo ci sono anche i decreti attuativi della riforma della giustizia civile, un tassello fondamentale per gli obiettivi da raggiungere entro fine anno per il Pnrr.

carlosibilia : Siamo stati oggetto di attacchi politici per metterci alla porta, il cdx ha tentato all-in per eliminarci. È sempre… - TV7Benevento : Governo: iniziato il Cdm a P.Chigi - - gilardisil : La ridicola campagna elettorale #pd porta il titolo #HaStatoPutin Dopo essersi ammantati di ridicolo anziché doman… - idealistaFr : @elio_vito @CarloCalenda L'Italia deve voltare pagina. Ha iniziato col governo presieduto da Draghi. Calenda e Azio… - StefanoCoccolu1 : In questo preciso istante il “dimissionario” governo #Draghi finisce il lavoro iniziato 2 anni fa regalando l’acqua… -