Governo | Draghi “Aiutiamo imprese e famiglie su caro prezzi”

ROMA (ITALPRESS) – "L'agricoltura è essenziale per la crescita del nostro Paese, la salvaguardia dei territori, la tutela dell'ambiente. La storia del vostro settore si intreccia con la storia d'Italia, ne segna lo sviluppo, è parte integrante della nostra identità collettiva. La ricchezza della terra, la qualità del cibo sono tratti essenziali dell'immagine dell'Italia nel mondo. Voi agricoltori avete saputo costruire sulla base di una tradizione solida e reinventare le vostre aziende verso il futuro". Così il premier Mario Draghi in un messaggio letto dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini, nell'ambito dell'assemblea nazionale dell'associazione degli agricoltori."In questo periodo di crisi, il Governo è vicino al vostro settore. Siamo impegnati a contrastare il cambiamento climatico e i suoi effetti più drammatici, come la siccità"

