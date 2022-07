Governo: Di Maio, 'mano russa su crisi? Notizia inquietante, Salvini spieghi' (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Una Notizia inquietante" quella, riportata oggi in un retroscena su La Stampa, circa presunti contatti tra il consulente leghista Antonio Capuano e funzionari dell'ambasciata russa a fine maggio per avere informazioni riguardo al sostegno al Governo Draghi, "questo sarebbe gravissimo". Così il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, ospite di Morning News su Canale 5. "Credo che Salvini debba spiegare questa relazione con la Russia", dice ancora Di Maio ricordando che il leader della Lega "stava andando a Mosca" con "un biglietto che poi gli hanno rimborsato. Dobbiamo stare attenti alle influenze russe su questa campagna elettorale". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Una" quella, riportata oggi in un retroscena su La Stampa, circa presunti contatti tra il consulente leghista Antonio Capuano e funzionari dell'ambasciataa fine maggio per avere informazioni riguardo al sostegno alDraghi, "questo sarebbe gravissimo". Così il ministro agli Affari Esteri Luigi Di, ospite di Morning News su Canale 5. "Credo chedebba spiegare questa relazione con la Russia", dice ancora Diricordando che il leader della Lega "stava andando a Mosca" con "un biglietto che poi gli hanno rimborsato. Dobbiamo stare attenti alle influenze russe su questa campagna elettorale".

