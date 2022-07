Governo, accordo centrodestra. “Sinistra ormai allo sbando” (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo le dimissioni di Draghi, il centrodestra prova ad affermarsi con forza nel nuovo Governo che verrà. I vari partiti della fascia politica infatti (FdI, FI e Lega) si sono incontrati nelle ultime ore alla Camera. Il motivo dell’incontro resta il percorso che porterà alle prossime elezioni. I leader del centrodestra di fatto hanno trovato un accordo sia sul dibattito premier sia su come ripartire le candidature nei 221 collegi uninominali. Per quest’ultimi, ciò avverrà “in base al consenso attribuito ai partiti“. Il premier verrà decretato dal maggior numero di voti ottenuti fra le vari partizioni. Infatti come spiega anche il comunicato congiunto del centrodestra “la coalizione proporrà al presidente della Repubblica quale premier l’esponente indicato da chi avrà preso più voti“. Oltre a ciò, ... Leggi su zon (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo le dimissioni di Draghi, ilprova ad affermarsi con forza nel nuovoche verrà. I vari partiti della fascia politica infatti (FdI, FI e Lega) si sono incontrati nelle ultime ore alla Camera. Il motivo dell’incontro resta il percorso che porterà alle prossime elezioni. I leader deldi fatto hanno trovato unsia sul dibattito premier sia su come ripartire le candidature nei 221 collegi uninominali. Per quest’ultimi, ciò avverrà “in base al consenso attribuito ai partiti“. Il premier verrà decretato dal maggior numero di voti ottenuti fra le vari partizioni. Infatti come spiega anche il comunicato congiunto del“la coalizione proporrà al presidente della Repubblica quale premier l’esponente indicato da chi avrà preso più voti“. Oltre a ciò, ...

LegaSalvini : COMUNICATO DEL CENTRODESTRA I leader del centrodestra hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l’obie… - GiovaQuez : L'aspirazione di Calenda: fare un risultato importante tale da poter bloccare sia un eventuale accordo PD-M5S che l… - borghi_claudio : Come se non l'avessimo capito che il pericolo per loro era sempre e soltanto Salvini... Volevano spaccare la Lega e… - ADM_assdemxmi : RT @Acli_nazionali: #DLSemplificazioni, accordo tra Governo e #terzosettore, @stetassinari #acli: 'soddisfatti da modifiche su parte fiscal… - Marina48118673 : RT @LuiRispoli: In alcuni quotidiani erano già pronte le prime pagine con titoli sulla rottura tra i partiti del cdx. Invece si marcia sped… -