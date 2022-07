Gorizia, il Carso continua a bruciare: nella notte evacuate 25 famiglie vicino al Monte Brestovec – Le foto (Di giovedì 28 luglio 2022) «In prima serata sembrava sotto controllo, poi il cambio del vento ha peggiorato la situazione». È così che su Facebook la sezione di Gorizia della Protezione Civile ha comunicato l’ultimo aggiornamento sull’incendio sul Monte Brestovec, nel Carso. Le fiamme sembravano ormai sotto controllo ma nella notte il vento ha continuato ad alimentarle fino a portarle vicino a San Michele del Carso, frazione vicino a Savogna in provincia di Udine. Intorno alle tre di notte il sindaco del comune ha disposto così l’evacuazione di 25 famiglie che sono state accolte nella palestra di Savogna. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Romiti ha spiegato che la ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) «In prima serata sembrava sotto controllo, poi il cambio del vento ha peggiorato la situazione». È così che su Facebook la sezione didella Protezione Civile ha comunicato l’ultimo aggiornamento sull’incendio sul, nel. Le fiamme sembravano ormai sotto controllo mail vento hato ad alimentarle fino a portarlea San Michele del, frazionea Savogna in provincia di Udine. Intorno alle tre diil sindaco del comune ha disposto così l’evacuazione di 25che sono state accoltepalestra di Savogna. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Romiti ha spiegato che la ...

