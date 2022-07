Google in Cina costretto a fare opera di censura direttamente dal Governo | il fatto

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ci risiamo. Di nuovo quellache quando si parla di, fin troppo spesso, è la regola e non un’eccezionale. Ha creato un vero e proprio vespaio di polemiche, soprattutto sui social, l’incredibile storia di Mitu, nome col quale si fa chiamare una presunta scrittrice cinese, riguardo a un’altra altrettanto presunta supposizione che ilDocs cinese spia ei testi prima della loro pubblicazione.– Adobe StockLo sviluppatore di software cinese Kingsoft Corp sta affrontando una crisi di fiducia dopo essere stato accusato di aver escluso una scrittrice dal suo stesso lavoro scritto nel software di elaborazione testi WPS per contenuti sensibili. Una pratica negata dall’azienda, ma sono in molti quelli che non ci credono. Dopo aver...

hostingtech2 : @Massimo64338108 @sole24ore Hai alternative a Google ? No .. la Russia si e fatta Yandex. Gli oligarchi USA che com… - cheaterbag : RT wireditalia 'Il “Google cinese” fa il suo ingresso nell'automotive con un modello dotato di guida autonoma e con… - wireditalia : Il “Google cinese” fa il suo ingresso nell'automotive con un modello dotato di guida autonoma e controllo vocale, c… - eucondrio : Il mio nuovo articolo Il Google Docs cinese spia e censura i testi prima della loro pubblicazione Clicca&Leggi&Co… - actuallygraziaf : RT @pesorati: Link a stampa scandinava e orientale -

Agenda Digitale

... complice anche la corsa di Microsoft edopo le trimestrali. Chiudono tutte in rialzo anche ... la guerra in Ucraina, l'inflazione e i lockdown da Covid inrallentano la crescita mondiale. L'...Scherzi a parte: "le tribolazioni di un cinese in" - e chi ha letto il libretto di Jules ...Marino uscito il 28 giugno nella rubrica Italian tech di Repubblica e intitolato "la ricerca di... Tiktok passa dati alla Cina, Google alla Russia: così la tecnologia è suddita dell'intelligence Panoramica Mercato di VisionForex.info (Francesco Cerulo) riguardo: Microsoft Corporation, Alphabet Inc Class A, Twitter Inc, Alphabet Inc Class C. Leggi la Panoramica di Mercato di VisionForex.info ( ...Di seguito un estratto dell’articolo pubblicato su Box Office del 30 giugno-15 luglio (n. 12-13). Per leggere il testo integrale clicca ...