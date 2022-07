Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 28 luglio 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Dati che oggi più che mai con la caduta del governo Draghi diventano fondamentali visto l'avvicinarsi dello spettro di elezioni anticipate. E c'è la prima rilevazione post crisi di governo che mostra il centrodestra in crescita ed in vantaggio con il 49%. Youtrend ha effettuato tre simulazioni di quale potrebbe essere la composizione del prossimo parlamento a seconda delle alleanze nel centrosinistra, soprattutto con l'eventuale unione Pd-M5S. In tutte e tre le simulazioni in centrodestra avrebbe circa il 60% dei parlamentari, sia al Senato che alla Camera. L'ultimo sondaggio è di: SWG per ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 luglio 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Dati che oggi più che mai con la caduta del governo Draghi diventano fondamentali visto l'avvicinarsi dello spettro di elezioni anticipate. E c'è la prima rilevazione post crisi di governo che mostra il centrodestra in crescita ed in vantaggio con il 49%. Youtrend ha effettuato tre simulazioni di quale potrebbe essere la composizione del prossimo parlamento a seconda delle alleanze nel centrosinistra, soprattutto con l'eventuale unione Pd-M5S. In tutte e tre le simulazioni in centrodestra avrebbe circa il 60% dei parlamentari, sia al Senato che alla Camera. L'ultimoo è di: SWG per ...

