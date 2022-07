Giustizia, da Cdm ok a decreti legislativi per riforma processo civile (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia Marta Cartabia, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge delega di riforma del processo civile e dell'Ufficio per il processo, approvata dal Parlamento il 26 novembre 2021. Gli interventi – che rientrano negli impegni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – puntano a fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini nel rispetto delle garanzie.(ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dellaMarta Cartabia, ha approvato, in esame preliminare, duedi attuazione della legge delega didele dell'Ufficio per il, approvata dal Parlamento il 26 novembre 2021. Gli interventi – che rientrano negli impegni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – puntano a fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini nel rispetto delle garanzie.(ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it –

