Giulia de Lellis e la battaglia contro l’acne: “Non accettarsi è normale ma passerà” (Di giovedì 28 luglio 2022) Sul suo profilo social, poche ore fa, Giulia de Lellis, ha deciso di postare tre immagini che la ritraggono. In una delle tre foto la vediamo impeccabile con un makeup da urlo, con un filtro usato alla perfezione. Nella seconda è bellissima al naturale: si mostra senza filtri, senza trucco. E poi nella terza foto mostra la sua pelle, una immagine di circa 2 anni fa quando stava combattendo contro la sua ance. Non è la prima volta che l’influencer affronta questo argomento, anzi. Negli ultimi anni ha più volte parlato con chi la segue delle cure che sta facendo per combattere contro questo problema. Tante volte ha fallito, tante volte la sua pelle l’ha fatta arrabbiare. Oggi è più serena, e anche questo le fa bene, e vuole parlare con chi la segue di quello che si prova, quando si affronta il momento più buio. Già ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 luglio 2022) Sul suo profilo social, poche ore fa,de, ha deciso di postare tre immagini che la ritraggono. In una delle tre foto la vediamo impeccabile con un makeup da urlo, con un filtro usato alla perfezione. Nella seconda è bellissima al naturale: si mostra senza filtri, senza trucco. E poi nella terza foto mostra la sua pelle, una immagine di circa 2 anni fa quando stava combattendola sua ance. Non è la prima volta che l’influencer affronta questo argomento, anzi. Negli ultimi anni ha più volte parlato con chi la segue delle cure che sta facendo per combatterequesto problema. Tante volte ha fallito, tante volte la sua pelle l’ha fatta arrabbiare. Oggi è più serena, e anche questo le fa bene, e vuole parlare con chi la segue di quello che si prova, quando si affronta il momento più buio. Già ...

zazoomblog : Giulia De Lellis contro i discorsi estremi sull’accettazione dei difetti: “Date il giusto peso alle parole” -… - IsaeChia : Giulia De Lellis contro i discorsi estremi sull’accettazione dei difetti: “Date il giusto peso alle parole”… - AliceFatadey : Invidio molto la collezione di occhiali da sole di Giulia de Lellis ???? - zazoomblog : Giulia De Lellis tutta la verità sulla gravidanza: l’influencer esce allo scoperto - #Giulia #Lellis #tutta… - VaneGenevieve : Sbaglio o le pseudo influencers non se le caga più nessuno? Giulia De Lellis sta bene? No perché non sento più parlare di lei, finalmente. -