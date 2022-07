Giulia De Lellis contro i discorsi estremi sull’accettazione dei difetti: “Date il giusto peso alle parole” (Di giovedì 28 luglio 2022) Giulia De Lellis è tornata a parlare attraverso i suoi profili social di quella che ha definito la sua debolezza più grande, ma che col tempo è riuscita a trasformare in punto di forza: la sua pelle. Sono stati tanti i messaggi di body positivity che l’influencer, uscita da Uomini e Donne, ha lanciato negli ultimi anni. Seguitissima sui social, Giulia ha sfruttato bene gli strumenti a sua disposizione per creare attorno a sé un esercito di fan da fare invidia. Su Instagram ha voluto postare tre foto differenti che la ritraggono in tre momenti diversi della sua pelle, spiegando che è possibile migliorare. Alla didascalia, ha poi accompagnato un discorso un po’ più approfondito su ciò che, a detta sua, dovrebbe essere l’accettazione di sé stessi: 1. Ieri sera (Makeup). 2. Poco fa (senza Makeup). 3. Neanche due anni fa. Posso essere ... Leggi su isaechia (Di giovedì 28 luglio 2022)Deè tornata a parlare attraverso i suoi profili social di quella che ha definito la sua debolezza più grande, ma che col tempo è riuscita a trasformare in punto di forza: la sua pelle. Sono stati tanti i messaggi di body positivity che l’influencer, uscita da Uomini e Donne, ha lanciato negli ultimi anni. Seguitissima sui social,ha sfruttato bene gli strumenti a sua disposizione per creare attorno a sé un esercito di fan da fare invidia. Su Instagram ha voluto postare tre foto differenti che la ritraggono in tre momenti diversi della sua pelle, spiegando che è possibile migliorare. Alla didascalia, ha poi accompagnato un discorso un po’ più approfondito su ciò che, a detta sua, dovrebbe essere l’accettazione di sé stessi: 1. Ieri sera (Makeup). 2. Poco fa (senza Makeup). 3. Neanche due anni fa. Posso essere ...

