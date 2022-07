Giugliano, chiusura del Convento dei Monaci. La Diocesi: “Continuerà ad essere luogo di preghiera” (Di giovedì 28 luglio 2022) La Diocesi di Aversa si dice dispiaciuta per il ritiro della presenza dei Frati Minori dal Convento di Giugliano ed esprime “immensa gratitudine all’Ordine Francescano per tutto il bene operato dai Frati in questa nostra realtà e soprattutto per la testimonianza di vita consacrata al Signore che, sull’esempio di San Francesco, essi hanno donato alla città L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Ladi Aversa si dice dispiaciuta per il ritiro della presenza dei Frati Minori daldied esprime “immensa gratitudine all’Ordine Francescano per tutto il bene operato dai Frati in questa nostra realtà e soprattutto per la testimonianza di vita consacrata al Signore che, sull’esempio di San Francesco, essi hanno donato alla città L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

