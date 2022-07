“Giorni d’estate”, di Jessica Swale, in uscita il 25 agosto 2022 (Di giovedì 28 luglio 2022) Giorni d’estate, il nuovo film diretto da Jessica Swale, con Gemma Arterton, uscirà nelle sale italiane il 25 agosto 2022. Di cosa parla “Giorni d’estate”? Al centro del film c’è la storia di Alice, una scrittrice che si è rassegnata a vivere una vita solitaria sulle scogliere dell’Inghilterra meridionale mentre il conflitto infuria al di là del canale della Manica. Un giorno, apre le porte della sua abitazione a un giovane sfollato londinese di nome Frank, seppur con reticenza. Tuttavia, non passerà molto tempo prima che i due si rendano conto di avere in comune molte più cose di quanto la stessa Alice avesse ipotizzato. Sinossi Alice è una studiosa di folclore, fiera e indipendente, che si ritira nel suo studio in cima alla scogliere per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 28 luglio 2022), il nuovo film diretto da, con Gemma Arterton, uscirà nelle sale italiane il 25. Di cosa parla “”? Al centro del film c’è la storia di Alice, una scrittrice che si è rassegnata a vivere una vita solitaria sulle scogliere dell’Inghilterra meridionale mentre il conflitto infuria al di là del canale della Manica. Un giorno, apre le porte della sua abitazione a un giovane sfollato londinese di nome Frank, seppur con reticenza. Tuttavia, non passerà molto tempo prima che i due si rendano conto di avere in comune molte più cose di quanto la stessa Alice avesse ipotizzato. Sinossi Alice è una studiosa di folclore, fiera e indipendente, che si ritira nel suo studio in cima alla scogliere per ...

