Giorgia premier? La regola d’oro del centrodestra fa bene all’Italia. La sinistra finge di dimenticarsene (Di giovedì 28 luglio 2022) Ehi, dico a voi opinionisti e intellò della sinistra pensante: non volevate il modello Westminster ? Non avete magnificato, a lungo, il sistema politico anglico che la sera delle elezioni vi dava il nome del capo del governo ? E allora. Ci siamo. Mettete ora la testa su come farvi il candidato premier di centrosinistra; su cosa sia questo misterico “front runner” inventato da Letta per sé medesimo. Come si sceglierà il primo ministro se mai – eh sì, é difficile, ma le elezioni sono elezioni- vincesse la formazione progressista ? Fate. Ma nell’accampamento delle “destre”, la regola é proprio quella che volevate anche voi. Ed é d’annata: il leader del primo partito tra i vincenti diventa presidente del Consiglio. Non é bipartitismo, ma si avvicina, no? Il bipolarismo fa bene all’Italia, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Ehi, dico a voi opinionisti e intellò dellapensante: non volevate il modello Westminster ? Non avete magnificato, a lungo, il sistema politico anglico che la sera delle elezioni vi dava il nome del capo del governo ? E allora. Ci siamo. Mettete ora la testa su come farvi il candidatodi centro; su cosa sia questo misterico “front runner” inventato da Letta per sé medesimo. Come si sceglierà il primo ministro se mai – eh sì, é difficile, ma le elezioni sono elezioni- vincesse la formazione progressista ? Fate. Ma nell’accampamento delle “destre”, laé proprio quella che volevate anche voi. Ed é d’annata: il leader del primo partito tra i vincenti diventa presidente del Consiglio. Non é bipartitismo, ma si avvicina, no? Il bipolarismo fa, ...

SecolodItalia1 : Giorgia premier? La regola d’oro del centrodestra fa bene all’Italia. La sinistra finge di dimenticarsene… - aconfal : RT @Libero_official: 'Farò di tutto affinché #GiorgiaMeloni non diventi premier': la minaccia di #MatteoRenzi. L'obiettivo non è vincere, m… - FioreFio4 : RT @ImolaOggi: Campagna elettorale di Italia Viva Renzi: 'Farò di tutto affinché Giorgia Meloni non diventi premier' 7 milioni di italiani… - CavPaFra17 : @augustamontarul @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Giorgia Premier?????????????????????????????????????????????????? - FcaPitti : RT @ImolaOggi: Campagna elettorale di Italia Viva Renzi: 'Farò di tutto affinché Giorgia Meloni non diventi premier' 7 milioni di italiani… -