Giorgia Meloni studia già da premier

(Di giovedì 28 luglio 2022) “Ribadiamo che saremo garanti, senza ambiguità, della collocazione italiana e dell’assoluto sostegno all’eroica battaglia del popolo ucraino. Posso dire che un’Italia guidata da Fratelli d’Italia e dal centrodestra sarà una Italia affidabile sui tavoli internazionali”. È quanto ha detto la presidente di FdI,nel corso del suo intervento alla Direzione nazionale del suo partito in vista delle prossime elezioni.: “Saremo garanti, senza ambiguità, della collocazione italiana e dell’assoluto sostegno all’eroica battaglia del popolo ucraino” “Vogliamo difendere gli interessi nazionali – ha detto ancora la leader di FdI – e porre in Europa i temi su cui la strategia è stata sbagliata. E dobbiamo essere chiarissimi sulla guerra. Da opposizione, abbiamo chiesto al governo di fare ciò che era ...

La chiamata alle armi di De Benedetti che ha auspicato addirittura un Cln, un Comitato di liberazione nazionale con tanto di partigiani, contro la destra dimette paura proprio per il ...E passata la linea"Non è linea, né linea Salvini, né Berlusconi, chi prende un voto ... Il duello tra Silvio eFRANCESCO OLIVO 27 Luglio 2022ROMA (ITALPRESS) - "Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza solida. Si vince e si perde insieme.Elezioni politiche 2022 - Derby Meloni Letta, Fratelli d'Italia contro Pd Sono questi i partiti che stanno affilando le armi e si sono messi in testa alle rispettive coalizioni per sfidarsi ...