Giorgia Meloni risponde a Giorgia dopo la battuta sui social: “Hai una voce straordinaria, ma… “ (Di giovedì 28 luglio 2022) Nella giornata di ieri abbiamo tutti sorriso di fronte a quel meme pubblicato da Giorgia con un chiaro riferimento a Giorgia Meloni e a quel discorso entrato nella storia dei tormentoni: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre”, e via discorrendo. La leader di Fratelli d’Italia, tuttavia, non è rimasta a guardare e nelle ultime ore ha risposto alla cantante di Come Saprei. Ieri, 27 luglio, Giorgia Todrani ha pubblicato un meme con il testo: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i co***oni a nessuno“. Giorgia Meloni ha replicato questa mattina, 28 luglio, sui suoi canali social: “Trovo che la voce di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Nella giornata di ieri abbiamo tutti sorriso di fronte a quel meme pubblicato dacon un chiaro riferimento ae a quel discorso entrato nella storia dei tormentoni: “Io sono, sono una donna, sono una madre”, e via discorrendo. La leader di Fratelli d’Italia, tuttavia, non è rimasta a guardare e nelle ultime ore ha risposto alla cantante di Come Saprei. Ieri, 27 luglio,Todrani ha pubblicato un meme con il testo: “Anche io sono, ma non rompo i co***oni a nessuno“.ha replicato questa mattina, 28 luglio, sui suoi canali: “Trovo che ladi ...

PPedro_de_Leon : RT @ilruttosovrano: Civitavecchia, circolo 'Almirante' di Fratelli d'Italia con manifesti della X Mas, casomai qualcuno si ostini a dire ch… - MerloRosario : COMUNISTI RICORDARE STRAGI DEI FASCISTI E NON RICORDARE LE TANTE STRAGI FINORA FATTE, ESEMPIO CHI ERANO LE BRIGATE… - scacciapane : Dott berlusconi non fate sgambetti e tradimenti a Giorgia Meloni perché in questo momento puo' essere la vostra Vit… - dasar : RT @EnricoLetta: Dietro le scelte della #Lega contro #Draghi c’è #Putin? Se così fosse saremmo una quinta colonna dei russi, come l’Ungheri… - mebufalino : RT @Labbufala: Svolta ecologista per Giorgia #Meloni: per ridurre le emissioni passa dalla fiamma alla lampadina tricolore. -