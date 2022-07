Giorgia, la foto in bikini diventa virale | Che fisico (Di giovedì 28 luglio 2022) La foto di Giorgia è diventata virale in men che non si dica: l’avete vista al mare in bikini? Guardate che fisico pazzesco. La celebre artista non smette mai di stupire il suo folto pubblico. Questa volta tutta l’attenzione è rivolta ad uno scatto che non è passato inosservati, avete visto di che cosa si L'articolo Giorgia, la foto in bikini diventa virale Che fisico chemusica.it. Leggi su chemusica (Di giovedì 28 luglio 2022) Laditain men che non si dica: l’avete vista al mare in? Guardate chepazzesco. La celebre artista non smette mai di stupire il suo folto pubblico. Questa volta tutta l’attenzione è rivolta ad uno scatto che non è passato inosservati, avete visto di che cosa si L'articolo, lainChechemusica.it.

mousraw : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Vota Giorgia e avrai un corso di foto ritocco del viso, perché lei è donna madre e cristiana - zazoomblog : Giorgia Rossi ruba la scena gambe spettacolari: “Abbiamo provato a sbirciare un po’…” – FOTO - #Giorgia #Rossi… - Frances51070652 : Foto di Giorgia Meloni nel prossimo tw di Fratelli d'Italia al grido 'FDI dice no al ritocchino. Prima photoshop'… - Rita59995257 : @Sinopya @LegaSalvini La foto di Giorgia con il microfono in mano e la bocca spalancata è equivoca, non lo sai? Il… - CarloF0554ti : Nella foto, Giorgia Meloni mentre accompagna tanti deputatini novelli nei collegi sicuri. -