Giorgia contro Meloni, battaglia sui social per l'insulto della cantante (Di giovedì 28 luglio 2022) Giorgia contro Giorgia. L'ennesimo attacco a Meloni arriva dalla cantante, che ieri ha pubblicato su una storia Instagram un'immagine che la ritrae con un microfono in mano ed una didascalia che è un evidente attacco nei confronti della leader di Fratelli d'Italia: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i co***oni a nessuno”. Il riferimento è al tormentone del 2019 scaturito da un discorso elettorale della numero uno di FdI, che in seguito ci ha scherzato molto sopra e non ha disdegnato il remix musicale: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Dicono che siamo genitore 1, genitore 2…”. Meloni non è rimasta a guardare e ha risposto per le rime alla cantante, pubblicando a ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022). L'ennesimo attacco aarriva dalla, che ieri ha pubblicato su una storia Instagram un'immagine che la ritrae con un microfono in mano ed una didascalia che è un evidente attacco nei confrontileader di Fratelli d'Italia: “Anche io sono, ma non rompo i co***oni a nessuno”. Il riferimento è al tormentone del 2019 scaturito da un discorso elettoralenumero uno di FdI, che in seguito ci ha scherzato molto sopra e non ha disdegnato il remix musicale: “Io sono, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Dicono che siamo genitore 1, genitore 2…”.non è rimasta a guardare e ha risposto per le rime alla, pubblicando a ...

