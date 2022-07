Giorgia contro la Meloni, il botta e risposta su Instagram. Ecco cosa si sono dette (Di giovedì 28 luglio 2022) Giorgia Roma, 28 luglio 2022 - Giorgia versus Giorgia. È il battibEcco di giornata, un botta e risposta via social che ha contrapposto la cantante Giorgia e la leader di FdI, Giorgia Meloni . A ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022)Roma, 28 luglio 2022 -versus. È il battibdi giornata, unvia social che ha contrapposto la cantantee la leader di FdI,. A ...

carmenfuriosa : RT @EnricoLetta: Dietro le scelte della #Lega contro #Draghi c’è #Putin? Se così fosse saremmo una quinta colonna dei russi, come l’Ungheri… - andreavent3 : RT @EnricoLetta: Dietro le scelte della #Lega contro #Draghi c’è #Putin? Se così fosse saremmo una quinta colonna dei russi, come l’Ungheri… - Giuseppe_Beppe_ : RT @EnricoLetta: Dietro le scelte della #Lega contro #Draghi c’è #Putin? Se così fosse saremmo una quinta colonna dei russi, come l’Ungheri… - infoitcultura : Giorgia contro Giorgia, lo scontro al vetriolo tra la cantante e Meloni: “Anche io mi chiamo così ma non rompo i c…” - szampa56 : RT @EnricoLetta: Dietro le scelte della #Lega contro #Draghi c’è #Putin? Se così fosse saremmo una quinta colonna dei russi, come l’Ungheri… -