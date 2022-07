Ginecologa indagata per aver praticato l'aborto su una bambina di 10 anni vittima di abusi: 'Non ha rispettato la legge' (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha scelto di far abortire una bambina di 10 anni vittima di stupro, ora la Ginecologa è stata denunciata. Caitlin Bernard si è assunta la responsabilità di interrompere la gravidanza di una bambina di ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha scelto di far abortire unadi 10di stupro, ora laè stata denunciata. Caitlin Bernard si è assunta la responsabilità di interrompere la gravidanza di unadi ...

