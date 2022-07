Gina Lollobrigida sul’ex marito Milko Skofic: “Prima di lui un brutto episodio” (Di giovedì 28 luglio 2022) Gina Lollobrigida ha avuto una storia d’amore con il produttore di origini slovene Milko Skofic con il quale si è unita in matrimonio nel 1949. Le nozze sono volte al termine dodici anni dopo con il divorzio Gina Lollobrigida e l’ex marito Milko Skofic Gina Lollobrigida – Photo Credits: it.blastingnews.comNel 1949 le nozze con l’attrice Gina Lollobrigida ed otto anni dopo la nascita dell’unico figlio Andrea Milko. Sulla relazione cala il sipario nel 1971 con il divorzio e successivamente il produttore si lega alla cantante Ute De Vergas. La “Lollo” aveva raccontato i motivi per i quali si era legata a Skofic in seguito ad un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)ha avuto una storia d’amore con il produttore di origini slovenecon il quale si è unita in matrimonio nel 1949. Le nozze sono volte al termine dodici anni dopo con il divorzioe l’ex– Photo Credits: it.blastingnews.comNel 1949 le nozze con l’attriceed otto anni dopo la nascita dell’unico figlio Andrea. Sulla relazione cala il sipario nel 1971 con il divorzio e successivamente il produttore si lega alla cantante Ute De Vergas. La “Lollo” aveva raccontato i motivi per i quali si era legata ain seguito ad un ...

