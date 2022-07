Giannini: “Sul Russia-gate la Lega ha molto da chiarire e noi nulla da spiegare: produciamo giornalismo, non fake news” (Di giovedì 28 luglio 2022) Il direttore de La Stampa Massimo Giannini dopo la pubblicazione da parte del quotidiano <a href="https://www.lastampa.it/politica/2022/07/28/news/ombre russe dietro la crisi cosi gli uomini di putinsinteressarono alla possibile caduta del governo draghi-5480837/?ref=LSHRU-BH-I0-PM6-S2-T1">di colloqui segreti tra membri vicini alla Lega e Mosca sulle sorti del governo Draghi</a> risponde alla accuse di fake news da parte di Salvini Leggi su lastampa (Di giovedì 28 luglio 2022) Il direttore de La Stampa Massimodopo la pubblicazione da parte del quotidiano di colloqui segreti tra membri vicini allae Mosca sulle sorti del governo Draghi risponde alla accuse dida parte di Salvini

LaStampa : Giannini: “Sul Russia-gate la Lega ha molto da chiarire e noi nulla da spiegare: produciamo giornalismo, non fake n… - SebastianoGene2 : @LaStampa Siamo in piena campagna elettorale vero @LaStampa? vero direttore Giannini? ... a quando il report bomba… - Brennosenone : @gennaromigliore @ItaliaViva Salvini dovrà recarsi in procura a Torino e denunciare Giannini per diffamazione aggra… - CommentoRimosso : RT @tordi_luciano: Se volete farvi 4 risate andate a leggervi il programma di FDI sul sito ufficiale, Giannini direbbe 'e le coperture'? Di… - Antiogu60 : RT @tordi_luciano: Se volete farvi 4 risate andate a leggervi il programma di FDI sul sito ufficiale, Giannini direbbe 'e le coperture'? Di… -