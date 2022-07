Gestione dei rifiuti, il X Municipio dice “sì” al Termovalorizzatore (Di giovedì 28 luglio 2022) Ostia – “Siamo soddisfatti dell’approvazione in Consiglio del Municipio X della nostra mozione a favore del Termovalorizzatore, che chiede inoltre che sia di massimo livello di produzione energetica, miglior qualità architettonica e ambientale e che preveda un costante monitoraggio ambientale con adeguata rete di sensori che interessi tutte le comunità limitrofe che saranno coinvolte. E per questo ringrazio la maggioranza”. È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo della “Lista Calenda” in Municipio. “Nella mozione approvata c’è anche l’impegno verso il Campidoglio a mettere in campo radicali strategie per migliorare la raccolta differenziata, che è il vero vulnus della Capitale, perché il Termovalorizzatore, come ripetiamo da mesi, non è un impianto ad essa alternativo, tutt’altro. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022) Ostia – “Siamo soddisfatti dell’approvazione in Consiglio delX della nostra mozione a favore del, che chiede inoltre che sia di massimo livello di produzione energetica, miglior qualità architettonica e ambientale e che preveda un costante monitoraggio ambientale con adeguata rete di sensori che interessi tutte le comunità limitrofe che saranno coinvolte. E per questo ringrazio la maggioranza”. È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo della “Lista Calenda” in. “Nella mozione approvata c’è anche l’impegno verso il Campidoglio a mettere in campo radicali strategie per migliorare la raccolta differenziata, che è il vero vulnus della Capitale, perché il, come ripetiamo da mesi, non è un impianto ad essa alternativo, tutt’altro. Il ...

