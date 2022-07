Genzano, sabato 30 luglio i funerali per Chiara Costantini: morta per un incidente stradale (Di giovedì 28 luglio 2022) Genzano. La data è fissata per sabato 30 luglio alle 16 presso la Chiesa della Santissima Trinità a Genzano, giorno in cui si terranno i funerali di Chiara Costantini, la donna di 42 anni deceduta lunedì mattina intorno alle 7 in seguito ad un incidente stradale in Via Pontina vecchia, incrocio Via Strappelli, ad Ardea. sabato 30 luglio, i funerali per Chiara Costantini Leggi anche: incidente tra Ardea e Pomezia, la vittima è Chiara Costantini: lavorava al Comune di Ciampino La donna, proprio in quel momento, stava andando al lavoro presso il Comune di Ciampino, dove svolgeva impiego di tributi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022). La data è fissata per30alle 16 presso la Chiesa della Santissima Trinità a, giorno in cui si terranno idi, la donna di 42 anni deceduta lunedì mattina intorno alle 7 in seguito ad unin Via Pontina vecchia, incrocio Via Strappelli, ad Ardea.30, iperLeggi anche:tra Ardea e Pomezia, la vittima è: lavorava al Comune di Ciampino La donna, proprio in quel momento, stava andando al lavoro presso il Comune di Ciampino, dove svolgeva impiego di tributi e ...

CorriereCitta : Genzano, sabato 30 luglio i funerali per Chiara Costantini: morta per un incidente stradale - cronachelucane : GENZANO DI LUCANIA SCOSSA DAL DOLORE PER LA MORTE DEL 30ENNE FABRIZIO - Originario del Comune luc ano, viveva e lav… -