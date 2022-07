Genoa | il sogno El Shaarawy | il jolly per risorgere dopo il tonfo in Serie B

(Di giovedì 28 luglio 2022)quindici campionati consecutivi diA- 671 punti, 172 vittorie e uno storico quinto posto (2008/2009, con successivo ed entusiasmante affaccio ai gironi di Europa League) - e proprio nel momento di maggior splendore del football ligure (Samp e Spezia salvi, Entella quarta in C), ilè fuori dal calcio che conta. Giù, negli inferi del pallone diB a sfidare "squadrette" (senza offesa) come Cosenza, Como, Modena e Sudtirol. Roba da depressione, ansia, disamoramento. E invece no, sapete quale è il club del campionato cadetto cha ha il record di abbonamenti? Sì, proprio i rossoblu con 13mila tessere perché il tifosono ha subito voltato pagina e vive il fallimento come una nuova opportunità di rinascita. Un riscatto. Una ripartenzala chiusura del ciclo ...

Il Genoa vuole tornare subito in Serie A. E sogna il ligure Stephan El Shaarawy Dopo quindici campionati consecutivi di serie A, il Genoa è fuori dal calcio che conta. Giù, negli inferi del pallone di ...