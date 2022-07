GdS – #ContraCR7 | la protesta dei tifosi dell’Atletico è virale | “Uno scemo nato a Madeira non giocherà mai qui…”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-26 08:21:20 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta dello Sport: A Madrid nasce un movimento d’opinione, raggruppato sui social grazie all’hashtag, in cui isi oppongono fermamente alla possibilità che il vecchio grande nemico possa diventare un nuovo giocatore del club… Il mercato è da sempre foriero di grandi sorprese e certe volte le trattative superano persino la fantasia. Come nel caso dell’intrigo che rischia di scuotere dalle fondamenta tutto il mondoMadrid e anche l’appena rinomiCivitas Metropolitano. Del resto, il nome che viene associato alla squadra di Diego Pablo Simeone è di quelli…pesanti. Cristiano Ronaldo è stato offerto all’Atletico, per un affare capace di sconvolgere una città intera. Il cinque volte Pallone ...