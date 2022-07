Gazzetta: il West Ham offre 5 milioni a Zielinski e 35 al Napoli. Il club vuole di più, ma vacilla (Di giovedì 28 luglio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport la trattativa tra il Napoli e il West Ham per Piotr Zielinski. A partire dalla volontà del centrocampista azzurro. “Piotr non è entusiasta dell’idea di lasciare la maglia azzurra e soprattutto di rinunciare alla Champions. Di conseguenza, il West Ham è entrato nell’ottica di idea che serve un ingaggio veramente importante per portare Zielinski lontano da Napoli ed è pronto ad alzare la prima offerta formulata ai procuratori dell’ex empolese. Il polacco è attualmente uno dei calciatori più pagati del club di De Laurentiis (che si libererebbe dell’ennesimo ingaggio pesante), ma nonostante questo dall’Inghilterra sono disposti ad offrirgli molto di più, vale a dire oltre i cinque milioni netti. Differenze da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Sulladello Sport la trattativa tra ile ilHam per Piotr. A partire dalla volontà del centrocampista azzurro. “Piotr non è entusiasta dell’idea di lasciare la maglia azzurra e soprattutto di rinunciare alla Champions. Di conseguenza, ilHam è entrato nell’ottica di idea che serve un ingaggio veramente importante per portarelontano daed è pronto ad alzare la prima offerta formulata ai procuratori dell’ex empolese. Il polacco è attualmente uno dei calciatori più pagati deldi De Laurentiis (che si libererebbe dell’ennesimo ingaggio pesante), ma nonostante questo dall’Inghilterra sono disposti ad offrirgli molto di più, vale a dire oltre i cinquenetti. Differenze da ...

napolista : Gazzetta: il West Ham offre 5 milioni a #Zielinski e 35 al Napoli. Il club vuole di più, ma vacilla Piotr non vorr… - dchinellato : 'Il West Ham è la squadra perfetta per me, me l'ha detto anche il c.t. Roberto Mancini' Su @Gazzetta_it le prime p… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Scamacca: “West Ham perfetto, me l’ha detto anche Mancini” - ETGazzetta : Scamacca: “West Ham perfetto, me l’ha detto anche Mancini” - CalcioOggi : West Ham-Scamacca ufficiale. 'Sono felice'. Ma nel benvenuto diventa... Scammaca - La Gazzetta dello Sport -