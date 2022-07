Gazzetta: con Kvaratskhelia il Napoli potrà spesso rinunciare al possesso palla insistito (Di giovedì 28 luglio 2022) Dall’amichevole contro l’Adana, finita in pareggio, la considerazione che emerge è che quest’anno il Napoli sarà più verticale di quanto accaduto nel passato, scrive la Gazzetta dello Sport. “Una squadra “verticale” quella proposta dal tecnico toscano con sugli scudi Kravatskhelia, che ha infiammato in diverse occasioni il poco pubblico presente sugli spalti di Castel di Sangro. Qualche accelerazione sua ma anche degli altri esterni azzurri ha fatto intendere che quest’anno si potrà spesso rinunciare ad un possesso palla insistito”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Dall’amichevole contro l’Adana, finita in pareggio, la considerazione che emerge è che quest’anno ilsarà più verticale di quanto accaduto nel passato, scrive ladello Sport. “Una squadra “verticale” quella proposta dal tecnico toscano con sugli scudi Kravatskhelia, che ha infiammato in diverse occasioni il poco pubblico presente sugli spalti di Castel di Sangro. Qualche accelerazione sua ma anche degli altri esterni azzurri ha fatto intendere che quest’anno siad un”. L'articolo ilsta.

