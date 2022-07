Gasparri: “Sinistra grottesca, lancia la ‘guerra di liberazione’: ma ai problemi veri pensa mai?” (Di giovedì 28 luglio 2022) Tra “ombre russe e “ombre nere”. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia commenta a tutto campo la singolare campagna elettorale di un centroSinistra che maschera le sue divisioni ficcandosi a capofitto nel complottismo contro gli avversari. Stamante è la tesi del pezzo della Stampa ad agitare il fronte ancora in cerca d’autore: la tesi è che la Lega sarebbe stata in qualche modo influenzata da Mosca nella scelta di non votare la fiducia a Draghi. Si tratta di una teoria che, com’è noto, la Sinistra ha iniziato a diffondere subito dopo il voto. E sulla quale il quotidiano diretto da Giannini imbastisce una spy story. Un’accusa smentita poi, oltre che dall’interessato, anche dal sottosegretario Franco Gabrielli. Attacca Garparri: “Le varie sinistre oltre a litigare tra loro, sembrano unite soltanto per trasformare le elezioni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Tra “ombre russe e “ombre nere”. Maurizio, senatore di Forza Italia commenta a tutto campo la singolare campagna elettorale di un centroche maschera le sue divisioni ficcandosi a capofitto nel complottismo contro gli avversari. Stamante è la tesi del pezzo della Stampa ad agitare il fronte ancora in cerca d’autore: la tesi è che la Lega sarebbe stata in qualche modo influenzata da Mosca nella scelta di non votare la fiducia a Draghi. Si tratta di una teoria che, com’è noto, laha iniziato a diffondere subito dopo il voto. E sulla quale il quotidiano diretto da Giannini imbastisce una spy story. Un’accusa smentita poi, oltre che dall’interessato, anche dal sottosegretario Franco Gabrielli. Attacca Garparri: “Le varie sinistre oltre a litigare tra loro, sembrano unite soltanto per trasformare le elezioni ...

