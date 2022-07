Gas | il risiko mediorientale sul giacimento che serve all’Europa

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 28 luglio 2022) Anche se in Europa non ha avuto l’eco che meritava, la vicenda deldi gas denominato Karish che si trova nel Mediterraneo, nelle acque di sfruttamento israeliane a sette chilometri a sud del confine marittimo con quelle libanesi, ha una sua importanza strategica per tutto il Medioriente e importanti interessi per l’Europa e per l’Italia in particolare. Per capire cosa sta succedendo e analizzare gli scenari di ciò che potrebbe accadere, è necessario mettere in chiaro particolari che sono alla base del caso. Sono diversi i giacimenti di gas naturale che Israele gestisce, i più importanti sono il Tamar, divenuto operativo nel 2013, e il Leviathan che è diventato operativo nel 2019. La riserva offshore di gas israeliana è stimata intorno ai 900 miliardi di metri cubi (bcm), quantitativo in grado di rendere il paese autosufficiente per diversi decenni. Se per il ...