Gas, il Consiglio dell’UE approva il piano d’emergenza (Di giovedì 28 luglio 2022) Il piano d’emergenza dell’Unione Europea sul gas è stato approvato in Consiglio Affari Energia il 27 luglio con la sola opposizione dell’Ungheria. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha accolto cion entusiasmo la notizia, sotolineando che si tratta di “un passo decisivo per affrontare la minaccia di un’interruzione totale del gas” e ora “grazie alla decisione odierna, l’Europa è ora pronta ad affrontare la sua sicurezza energetica, come Unione”. Il riempimento degli stock di gas dell’Italia “ha superato il 70%, stiamo andando verso il 71%, quindi direi che stiamo bene”, ha detto il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo al Consiglio Affari Energia. “Entro l’inizio dell’inverno saremo quasi indipendenti dalle forniture russe ed entro l’anno prossimo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) Ildell’Unione Europea sul gas è statoto inAffari Energia il 27 luglio con la sola opposizione dell’Ungheria. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha accolto cion entusiasmo la notizia, sotolineando che si tratta di “un passo decisivo per affrontare la minaccia di un’interruzione totale del gas” e ora “grazie alla decisione odierna, l’Europa è ora pronta ad affrontare la sua sicurezza energetica, come Unione”. Il riempimento degli stock di gas dell’Italia “ha superato il 70%, stiamo andando verso il 71%, quindi direi che stiamo bene”, ha detto il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alAffari Energia. “Entro l’inizio dell’inverno saremo quasi indipendenti dalle forniture russe ed entro l’anno prossimo ...

