Gary Oldman al Festival di Giffoni: “Serve pelle dura. Mondo del cinema come piscina piena di squali” (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGiffoni Valle Piana (Sa) – “Dovete sviluppare una pelle dura, dovete avere una bella corazza perché sostanzialmente sia che voi vogliate diventare attori, autori, registi, fotografi, qualsiasi ruolo voi vogliate ricoprire in questo settore è un Mondo duro, che vi riserva tanti no. E’ come se vi voleste tuffare in una piscina piena di squali”. E’ il consiglio che il premio Oscar Gary Oldman dà alla platea dei ragazzi della 53esima edizione del Giffoni Film Festival. “In molti, non tutti, saranno lì intorno a dire: non ce la farai. Sono lì a corrodere la vostra autostima, la vostra convinzione di potercela fare. Invece dovete essere più forti, rimanere fedeli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiValle Piana (Sa) – “Dovete sviluppare una, dovete avere una bella corazza perché sostanzialmente sia che voi vogliate diventare attori, autori, registi, fotografi, qualsiasi ruolo voi vogliate ricoprire in questo settore è unduro, che vi riserva tanti no. E’se vi voleste tuffare in unadi”. E’ il consiglio che il premio Oscardà alla platea dei ragazzi della 53esima edizione delFilm. “In molti, non tutti, saranno lì intorno a dire: non ce la farai. Sono lì a corrodere la vostra autostima, la vostra convinzione di potercela fare. Invece dovete essere più forti, rimanere fedeli ...

