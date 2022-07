Gabrielli smentisce che La Stampa abbia lavorato su documenti di intelligence e i leghisti esultano senza aver capito

(Di giovedì 28 luglio 2022) È arrivata prontamente la risposta del sottosegretario Francoper conto dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica all’informativa urgente chiesta dai deputati Lia Quartapelle del Partito democratico e Gennaro Migliore di Italia Viva sull’articolo pubblicato questa mattina da Lache racconta di alcuni presunti dialoghi tra uno dei principali funzionari dell’ambasciata russa a Roma – Oleg Kostyukov – e Antonio Capuano, organizzatore del viaggio (mai fatto) di Salvini a Mosca. “Il diplomatico – si legge nell’articolo a firma di Jacopo Iacoboni – facendo trasparire il possibile interesse russo a destabilizzare gli equilibri del Governo italiano con questa operazione, avrebbe chiesto se i ministri della Lega fossero intenzionati a rassegnare le dimissioni dal Governo”.che ...

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Così il capo degli 007 smonta il 'retroscena' su #Salvini e i r#ussi. E i debunker? ?? - Gianluc68325330 : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? Così il capo degli 007 smonta il 'retroscena' su #Salvini e i r#ussi. E i debunker? ?? - steal61 : RT @valy_s: #Gabrielli “le notizie apparse su @LaStampa sono prive di ogni fondamento” Beh,non serviva la smentita, bastava l’autore dell’a… - Picinali_M : RT @MilanoFinanza: Contatti Russia-Lega, il sottosegretario Gabrielli smentisce il ruolo dei servizi segreti - pbrex668 : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? Così il capo degli 007 smonta il 'retroscena' su #Salvini e i r#ussi. E i debunker? ?? -

Credo che la dichiarazione disia sufficiente a evitare che il Copasir sia usato per campagne elettorali. Noi siamo un'istituzione e dobbiamo garantire anche questo". Così il presidente del ...Franco, sottosegretario con delega ai Servizi,: "Le notizie apparse sul quotidiano La Stampa, circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'...Un presunto documento dell’intelligence evidenzierebbe rapporti sospetti tra la Lega e il Cremlino, ma il Copasir per il momento smentisce tutto.Non arriverebbero dall'intelligence italiana le ricostruzioni su colloqui tra un funzionario dell'ambasciata russa e Antonio Capuano, ex deputato di Forza Italia, ora annoverato tra i consulenti di Ma ...