(Di giovedì 28 luglio 2022)(Foto Instagram) Sky nel mirino, in particolare lasportiva, rea in diretta tv di una gaffe clamorosa che ha mandato su tutte le furie la squadra biancoceleste.. A SkySport24 laè in collegamento con Angelo Mangiante, inviatoRoma, dove i tifosi giallorossi sono da giorni in fermento per l’arrivo di Paulo Dybala. Il tifo, si sa, è fatto di cori e uno alquanto ingiurioso era rivolto ai rivali storici: “mer*a“ intonano i tifosi proprio nel momento in cui Mangiante chiude il collegamento con ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Lazio, la furia di #Sarri dopo l’1-4 subito dal Genoa: «Atteggiamento presuntuoso» - fabiofabbretti : Furia Lazio contro Sky e Sara Benci. Ecco cosa è successo e la replica della giornalista - infoitsport : Lazio, la furia di Sarri dopo l’1-4 subito dal Genoa: «Atteggiamento presuntuoso» - infoitsport : Il Messaggero: 'Lazio sconfitta 4 a 1 dal Genoa, la furia di Mau' - MessaggeroSport : #Lazio, la furia di #Sarri dopo l’1-4 subito dal Genoa: «Atteggiamento presuntuoso» -

ilmessaggero.it

In realtà, su tutta la nuova, che conserva i vizi dell'anno scorso: corner sbagliati, attacchi confusionari e sterili anche nel finale, dopo l'ingresso di Raul Moro. Il Genoa vince con un 1 - 4 ...In particolare lavorrebbe chiudere alcune pratiche sul fronte delle cessioni: i prossimi ... Leggi anche - Napoli,Osimhen: prima lite e poi pace con Spalletti Lazio, la furia di Sarri dopo l’1-4 subito dal Genoa: «Atteggiamento presuntuoso» Grande spettacolo, emozioni ma anche polemiche per la presentazione in grade stile di Dybala alla Roma. I tifosi giallorossi sono in delirio per l’arrivo di un grande calciatore, in grado di fare la d ...Sky nel mirino della Lazio, in particolare la giornalista sportiva Sara Benci, rea in diretta tv di una gaffe clamorosa che ha mandato su tutte le furie la squadra biancoceleste. Ecco cosa è successo.