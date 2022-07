Francesco Totti | Ilary Blasi e Noemi Bocchi nello stesso locale un anno fa | il nuovo scoop firmato Dagospia

Leggi su isaechia

(Di giovedì 28 luglio 2022) Continuano ad arrivare ulteriori indiscrezioni in merito a quella che si sta rivelando come la notizia più rovente di questa già afosa estate 2022. Quando qualche settimana faannunciato la separazione attraverso due comunicati disgiunti avevamo già intuito che se ne sarebbe parlato mesi natural durante. Ma gliche si staccavallando giorno dopo giorno stsuperando ogni nostra immaginazione. Dopo il servizio uscito sul settimanale Chi in edicola in questi giorni,sembrerebbe- stando a quanto riportato dal Corriere – intenzionato a parlare nelle prossime ore. Oggi però, ci ha pensatoa sganciare un’ulteriore bomba: ...