Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi insieme nello stesso locale romano. L'indiscrezione shock (Di giovedì 28 luglio 2022) Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi si sarebbero "riuniti" nello stesso ristorante capitolino. A pubblicare le foto del trio una fonte autorevole del gossip Dandolo firma lo scoop per il settimanale Oggi e Dagospia commenta lucidamente quanto sta accadendo tra l'ex bomber giallorosso, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Dopo settimane di gossip e di indiscrezioni, i tre vengono avvistati nello stesso ristorante romano a pochi metri gli uni dagli altri. Tuttavia, gli scatti risalirebbero allo scorso ottobre 2021 e aprirebbero nuovi spaccati e ulteriori scioccanti verità: Francesco Totti includeva ...

