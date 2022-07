Francesco Totti | Ilary Blasi e l’altra Noemi Bocchi alla stessa festa – VIDEO

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022)e la presunta nuova fiamma di lui,, si sarebbero ritrovati casualmente nello stesso locale lasera. L’accaduto sembra risalire al 23 ottobre 2021, dunque quattro mesi prima che Dagospia lanciasse il rumor della crisi tra l’ex calciatore e la conduttrice. In base a quanto si apprende i due sono stati ospiti del ristorante ‘La Villa’, in zona Monteverde a Roma. Locale che peraltro è di Andrea Battistelli, che tutti ricorderemo per la sua partecipazione a Temptation Island. Qualche tavolo più in là rispetto a quello in cui stavano sedutic’era anche lei:. Dalle immagini pubblicate ...