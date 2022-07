Francesco Totti e Ilary Blasi tornano insieme? La clamorosa indiscrezione, fan in estasi (Di giovedì 28 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesco Totti e Ilary Blasi tornano insieme? È questa la speranza di molti fan della coppia, un desiderio che potrebbe avverarsi: ecco la clamorosa indiscrezione delle ultime ore. Il divorzio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice di Mediaset ha rivoluzionato il gossip italiano. Ormai non si parla d’altro se non del fatto che Leggi su youmovies (Di giovedì 28 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.? È questa la speranza di molti fan della coppia, un desiderio che potrebbe avverarsi: ecco ladelle ultime ore. Il divorzio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice di Mediaset ha rivoluzionato il gossip italiano. Ormai non si parla d’altro se non del fatto che

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - GiusCandela : FRANCESCO TOTTI, ILARY BLASI E NOEMI BOCCHI NELLO STESSO LOCALE. LA STESSA SERA. A POCHI TAVOLI DI DISTANZA. LE FOT… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Totti-Blasy, Nuccitelli: «Alla festa Noemi era con me. Non so se con Francesco si amano davvero» - RedDevil927 : Siamo tutti d'accordo che Francesco Totti debba essere oscurato e censurato da ogni comparsata e ogni pubblicità in… - dlrosalie : RT @goddessofnight_: “Aveva ragione Francesco, sei unica” I suoi occhi pieni di lacrime adesso hanno un senso. Ilary Blasi e Totti io non… -