“Forza Italia stretta nella morsa di Salvini e Meloni | un marchio che resterà indelebile”

Bergamo. "Tra le vecchie parole e il segno concreto della continuità e della prospettiva futura, la differenza è evidente. E questo è il segno che vogliamo dare ai cittadini che saranno chiamati, il 25 settembre, a scegliere chi dovrà governare il Paese". È chiara e trasparente l'analisi di Elena Carnevali, onorevole del Partito Democratico, che ha tracciato le linee guida dell'operato della sua Forza politica in vista dell'appuntamento alle urne. Onorevole, solo qualche giorno fa, il suo segretario nazionale Enrico Letta ha invitato all'unità d'intenti le forze politiche unite al vostro credo e chi non ha rinnegato il Governo Draghi. Cosa dobbiamo aspettarci dal centrosinistra in vista della tornata elettorale? Partiamo dalla linearità e lealtà che dal PD non è mai venuta meno al governo Draghi. Era nato un governo di "Unità Nazionale" su tre emergenze: pandemica, ...

