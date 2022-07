(Di giovedì 28 luglio 2022) “Esprimo grande soddisfazione per l’avvio didisullerivolti al personale diCapitale che si confrontano ogni giorno con la cittadinanza, in particolare agli operatori e operatrici dei servizi sociali, degli URP, degli uffici anagrafici e della Polizia Locale. Grazie alla coordinatrice dell’ufficio DIRITTIGrassadonia, all’assessora Lucarelli e al Dipartimento Pari Opportunità del Comune diche hanno lavorato in collaborazione con la Scuola dicapitolina, abbiamo aggiunto un tassello fondamentale e concreto alla promozione e all’attuazione die linguaggi inclusivi contro le discriminazioni di genere, mostrando attenzione a tutte le persone che si rivolgono ...

italiaserait : Formazione – Cicculli (SCE): “I percorsi su tematiche lgbtqia+ fondamentali per le politiche inclusive a Roma” -

Il Tabloid

...Opportunità del Comune di Roma che hanno lavorato in collaborazione con la Scuola di... Questo quanto dichiarato attraverso una nota da Michela, presidente della Commissione Pari ......Opportunità del Comune di Roma che hanno lavorato in collaborazione con la Scuola di...anche alle consigliere e ai consiglieri dell'Assemblea capitolina" dichiara Michela, ... Formazione, Cicculli (SCE): "Avvio percorsi su tematiche LGBTQIA+ tassello fondamentale per attuazione politiche inclusive a Roma" L’azienda di soluzioni per la connettività accelera la propria penetrazione nel mercato B2B attraverso un canale a valore fatto di system integrator e installatori ...