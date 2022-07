Flamingo Party: in arrivo il primo film dell’influencer Charlotte M. (Di giovedì 28 luglio 2022) Flamingo Party è il primo film della famosissima influencer Charlotte M, da anni ormai una content creator di punta sui social media Dal successo su Instagram e Tik Tok al grande schermo. Così la famosa influencer Charlotte M. coronerà la sua ascesa con la realizzazione di Flamingo Party, il suo primo lungometraggio in uscita nel 2023. Le riprese del film avranno fine il 2 agosto, dopo di ché inizierà l’attesa per l’uscita di Flamingo Party. Un modo per conoscere meglio l’influencer e tutto il suo mondo. Flamingo Party: la trama del film La pellicola è prodotta da Notorious Pictures e diretta da Emanuele Pisano e ruota proprio ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 28 luglio 2022)è ildella famosissima influencerM, da anni ormai una content creator di punta sui social media Dal successo su Instagram e Tik Tok al grande schermo. Così la famosa influencerM. coronerà la sua ascesa con la realizzazione di, il suolungometraggio in uscita nel 2023. Le riprese delavranno fine il 2 agosto, dopo di ché inizierà l’attesa per l’uscita di. Un modo per conoscere meglio l’influencer e tutto il suo mondo.: la trama delLa pellicola è prodotta da Notorious Pictures e diretta da Emanuele Pisano e ruota proprio ...

