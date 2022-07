Fiumicino | la protesta di autisti di Tpl e scuolabus senza stipendio | “Non arriviamo a fine mese”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 28 luglio 2022)– Ancora ritardi, stipendi non pagati e lavoratori esasperati: esplode ladei lavoratori Tpl e del Trasporto scolastico die Roma che questa mattina, 28 luglio 2022, si sono riuniti davanti al Comune di. “Siamo qui con i dipendenti della società Trotta e i lavoratori di Fratarcangeli che reclamano ciò che gli spetta di diritto: lo“. E’ quanto dichiara Michele Frullo rappresentante di Usb Lavoro privato, referente regionale dei trasporti di Roma e Lazio. “Il salario di giugno ancora non è stato pagato – spiega Frullo -, la 14esima non si vede e i versamenti dei buoni pasto sono fermi a maggio. Lavoratori che hanno sempre fatto il loro dovere, ora si ritrovano a non riuscire a mettere più niente dentro al frigo o a poter mantenere le proprie famiglie, ...