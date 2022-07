radioromait : Fiumicino, case Ater del Villaggio Azzurro: partono lavori di rifacimento fogne - piratessa71 : @antoclerici non hai idea che cos'è stasera fiumicino, famosa per il vento di mare grazie alle case basse.. sto imp… -

Il Faro online

... che hanno offerto le loroper ospitare. Tra queste Solidaire, che, in collaborazione con Open ... Tra chi passa l'area controlli di, ci sono Najiba e i suoi quattro figli: Hazara, il ...... che hanno offerto le loroper ospitare ma anche congregazioni religiose, ONG e diversi ... Oggi pomeriggio, a, in occasione dell'accoglienza dei profughi, si è svolta una conferenza ... Fiumicino, case Ater del Villaggio Azzurro: al via i lavori di rifacimento delle fogne Gli interventi, che dureranno 9 giorni, permetteranno di risolvere dei seri problemi di natura igienica che i residenti denunciavano da anni ...“Come governo italiano abbiamo preso l’impegno a non abbandonare il popolo afghano”, le parole di Marina Sereni, viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ...