Firenze celebra i 70 anni della prima sfilata di moda italiana a Palazzo Pitti

Un anniversario importante è quello del 22 luglio 1952 per il nostro Paese. Proprio in quel giorno si tenne per la prima volta in Italia la sfilata nella leggendaria Sala Bianca di Palazzo Pitti. Un evento memorabile organizzato da Giovanni Battista Giorgini. Ricorrono infatti i 70 anni della prima sfilata in Italia svoltasi sulla passerella della Sala Bianca. Promotore di giovani talenti e custode della storia della moda, Polimoda ha ricordato l'importante ricorrenza con una conferenza. A presiederla il Presidente di Polimoda, Ferruccio Ferragamo, il Presidente della Palazzo Feroni ...

