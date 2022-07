Firenze | 220 auto intestate irregolarmente | multa da 116 000 euro - Cronaca - lanazione it

venti4ore : Firenze, 220 auto intestate irregolarmente multa da 116.000 euro - rep_firenze : Intestatario di 220 macchine ma non ha la patente - corrierefirenze : Una vicenda venuta alla luce dopo un controllo sul conducente senza patente di un‘auto che viaggiava con un materas… - Cinzia11784026 : @GiorgiaMeloni Datemi una risposta che esistono attici di 220 mtq di casa S.P.A ovviamente consegnati non certo a… -

Firenze, 28 luglio 2022 - Nel corso dei controlli effettuati dalla polizia municipale di Firenze, è stato scoperto e sanzionato un uomo intestatario fittizio di 220 veicoli. Oltre 116mila euro di multe. Sono questi i verbali che la Polizia Municipale notificherà a un uomo risultato intestatario fittizio di 220 veicoli, mezzi per i quali sarà chiesta la cancellazione al PRA. Una vicenda venuta alla luce grazie a un controllo eseguito dal Reparto di Rifredi della Polizia Municipale.